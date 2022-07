Opalasz się nierównomiernie? Prawdopodobnie popełniasz te błędy

Skuteczne sposoby w walce z nierówną opalenizną

Zanim położycie się na ręczniku i zaczniecie wygrzewać się na słońcu, zastosujcie peeling. Promienie słońca opalają tylko wierzchnią warstwę skóry. Jeśli jej nie złuszczycie, zacznie schodzić w niedbały sposób sama, a tym samym ciało wróci do poprzedniego kolorytu. Latem peeling warto wykonywać regularnie, co dwa tygodnie. Nie peelingujmy się jednak świeżo po opalaniu. W tym wypadku należy odczekać co najmniej 24 godziny.