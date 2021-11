Opisała swoje doznania erotyczne. Lustro w pokoju okazało się strzałem w dziesiątkę

"Światła oświetlały moje krągłości"

Napięcie między tych dwojgiem sięgnęło zenitu, kiedy Brytyjka wyszła z inicjatywą seksu. Mężczyzna zaprosił ją do swojego mieszkania. Choć ona, lekko zakompleksiona, była początkowo skrępowana, wszystko uległo zmianie kiedy weszła do jego pokoju. Wielkie lustro ustawione naprzeciwko łóżka podziało na nią bardzo podniecająco. Choć na ogół uważała się za kobietę przeciętnej urody, w tamtym momencie poczuła się, jak posągowa piękność, którą podziwiała we włoskich muzeach.