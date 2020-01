WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne miszmasz 06-01-2020 (10:17) Opłacasz rachunki telefoniczne – pomagasz WOŚP! Pomaganie jeszcze nigdy wcześniej nie było takie proste. Zwłaszcza dla wszystkich użytkowników sieci komórkowej Play, która w tym roku (po raz kolejny) przyłączyła się do inicjatywy łączącej wszystkich Polaków – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Play gra razem z WOŚP! ''Na rzecz 28. Finału zebraliśmy już: 4 604 962 złotych" – taka informacja widnieje na oficjalnej stronie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której 28. Finał odbędzie się 12 stycznia 2020 roku. A skoro do samego Finału pozostało jeszcze trochę czasu, to możemy być pewni, że kwota ta znacząco wzrośnie. Czy w tym roku padnie rekord? To się jeszcze okaże, ale pomóc w tym mogą wszyscy klienci PLAY, dla których przygotowano specjalną akcję. Aby przekazać datek na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, należy zainstalować aplikację Play24 na swoich smartfonach. Osoby posiadające oferty na kartę mogą za jej pomocą doładować swoje konto dowolną kwotą lub w przypadku osób posiadających abonament w sieci Play - zapłacić fakturę za usługi telekomunikacyjne. Co dalej? Zupełnie nic – tyle. Proste, prawda? Pobranie oraz zainstalowanie aplikacji Play24 jest całkowicie bezpłatne i trwa zaledwie kilka minut. Kiedy dokonamy przelewu, Play przeznaczy od siebie złotówkę na 28. finał WOŚP. Akcja Play trwa do 12 stycznia 2020 roku, czyli do Wielkiego Finały WOŚP, a na ekranie głównym aplikacji możemy zobaczyć czerwone serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i liczbę informującą o tym, ile razy użytkownicy sieci Play pomogli WOŚP. Na chwilę obecną licznik pokazuje 201 178. Brawo! Ale wciąż możemy więcej! W tym roku zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Gramy dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Wraz z Play grają, jak co roku, twórcy z #teamplay, którzy wzięli udział w materiale filmowym promującym akcję. Po przekroczeniu odpowiednich progów transakcji (3) w aplikacji, zapewniają dodatkowe niespodzianki fanom i klientom Play. WOŚP – krótka lekcja historii Założycielami Fundacji WOŚP są Jerzy Owsiak, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, Bohdan Maruszewski, Piotr Burczyński, Paweł Januszewicz, Walter Chełstowski orz Beata Bethke. Jej podstawowym celem według statutu jest: ''działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej''. Autorem nazwy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest Jerzy Owsiak. Pierwszy Finał odbył się 2 stycznia 1993 roku w Ciechocinku. Jego tematem były wówczas choroby serca najmłodszych pacjentów. Kwota, którą uzbierano, wynosiła 1 535 440,68 USD, a pieniądze przeznaczono na zakup sprzętu dla Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz 10 oddziałów Kardiochirurgii Dziecięcej w całej Polsce. Wylicytować można było wówczas m.in. obraz, który Czesław Niemen przyniósł do studia telewizyjnego. Od tamtej pory Jurek Owsiak ''gra'' wraz ze sztabami wolontariuszy, którzy działają na terenie całej Polski, a także poza jej granicami i kwestują na ulicach miast, rozdając wszystkim wspomagającym ten szczytny cel czerwone serduszka – naklejki. Od 2002 roku Finał WOŚP odbywa się w drugą niedzielę stycznia. Wyjątkiem był rok 2017 – wówczas Finał WOŚP zorganizowano w trzecią niedzielę roku – 15 stycznia. Tradycyjnie o godzinie 20:00 we wszystkich miastach, w których gra WOŚP, możemy podziwiać tzw. Światełko do Nieba. Koncerty, happeningi, festyny i inne atrakcje o charakterze kulturalno-rozrywkowym, a także licytacje ''Złotych Serduszek'', ''Złotej Karty Telefonicznej'' i innych przedmiotów przeznaczonych na rzecz Fundacji, a wśród nich gadżety od największych gwiazd – obok takiej inicjatywy nie można przejść obojętnie i udowadniamy to co roku, włączając się w największą tego typu akcję w Polsce, a może i nawet w Europie! Partnerem artykułu jest Play. Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne