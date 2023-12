Opowiedział o dzieciństwie. Mama nie miała z nim łatwo

Ojciec był dla niego wsparciem podczas zawodów

W tej samej rozmowie "Pudzian" nie ukrywał, że gdyby nie zawód i pasja ojca, nigdy nie byłby w tym miejscu, w którym jest teraz. To właśnie on zaraził syna do ćwiczeń z ciężarami. Kiedy Mariusz Pudzianowski brał udział w międzynarodowych zawodach dla siłaczy, często zabierał ze sobą tatę.