Opowiedziała, co zastała po objęciu urzędu. "Pogorzelisko"

- Kiedy miałam czternaście lat, obejrzałam program o przemocy wobec najmłodszych. Dla mnie, dziecka przytulanego i z ciepłego domu, to był szok kulturowy — wyznała w rozmowie z Gazetą Wyborczą.

Zanim została Rzecznikiem Praw Dziecka, była prawniczką i adwokatką, a także działaczką społeczną. Współpracowała m.in. z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Broniła bitych, wykorzystywanych i zaniedbanych dzieci. Zapytana o to, czy tęskni czasem za salą sądową, odpowiedziała:

