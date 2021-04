Adam Bodnar może zawsze liczyć na żonę. Kim jest Magdalena Bodnar?

Adam Bodnar został rzecznikiem w 2015 roku i od tego czasu stale wypowiada się w mediach w sprawach dotyczących obecnej sytuacji polityczno-społecznej w kraju. Jednak coraz więcej kontrowersji wywoływał koniec jego kadencji, czyli wrzesień 2020 roku. Zgodnie z przepisami Adam Bodnar pozostał rzecznikiem, ponieważ nie wybrano jego następcy. Jednakże we czwartek 15 kwietnia na wniosek PiS, TK orzekł, że przepis ten jest niekonstytucyjny.

Życie osobiste rzecznika

Adam i Magdalena Bodnarowie wzięli ślub w czerwcu 2016 roku – co roku rzecznik wspomina ważną dla nich datę za pomocą zdjęcia na Instagramie. W innych rozmowach z mediami opowiadał o tym, że zawsze może liczyć na pomoc i wsparcie żony, szczególnie w najcięższych chwilach. Gdy na niego i jego rodzinę spadł olbrzymi hejt, małżonkowie trzymali się razem.

Jednym z naprawdę dramatycznych sytuacji w życiu Bodnara była medialna nagonka TVP Info na nastoletniego syna. Rzecznik praw obywatelskich przyznał wprost, że telewizji publicznej zależało wyłącznie na tym, aby go upokorzyć jako urzędnika, ale nie dał się zaprowadzić w ślepy róg. Ponownie pokazał, że dzięki swojej rodzinie jest w stanie przetrwać i zrobi dla najbliższych wszystko, aby ich w pełni chronić.

Z kolei w wywiadzie dla "Super Expressu' Bodnar opowiedział o tym, jak wygląda jego codzienność: "Niektórzy się z tego śmieją, ale powiem wprost. Oglądam wraz z żoną serial »Na Wspólnej«. [...] Jest to serial, który podąża za zmianami w społeczeństwie i ciekawie pokazuje, co się w nim dzieje".

W 2018 roku Adam Bodnar został uhonorowany Nagrodą Rafto za walkę o praworządność i prawa człowieka. W trakcie przemowy, rzecznik bezpośrednio zwrócił się do żony: "Chciałbym podziękować mojej żonie, Magdalenie. Nie możesz dobrze pełnić roli ombudsmana w tak trudnych czasach, nie mając przy tym ogromnego wsparcia ze strony kochających osób".

