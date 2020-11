Opowiedziała wzruszającą historię. Łzy same się cisną do oczu

Halina Mlynkova to polsko-czeska wokalistka. W ostatnim czasie jej życie mocno się zmieniło. Rozwiodła się i przeprowadziła z Warszawy do Pragi. Mimo odległości dzielącej jej ze stolicą, ostatnim zdjęciem nawiązała do aktualnych wydarzeń w kraju tj. Strajku Kobiet. Opublikowała sentymentalne zdjęcie z dziadkiem i napisała w pięknych słowach, jakim człowiekiem był.