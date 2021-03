Opublikowała zdjęcie ciężarnej Agnieszki Włodarczyk. "Szykuje się do życiowej roli"

Agnieszka Włodarczyk jest partnerką życiową triathlonisty Roberta Karasia. Para spodziewa się dziecka. To będzie debiut aktorki w roli mamy.

Nowa miłość Agnieszki Włodarczyk

Fakt, że jest w związku aktorka potwierdziła w lipcu 2020 roku. Wówczas pokazała pierwsze zdjęcie ze sportowcem na swoim profilu na Instagramie. Wkrótce zaczęły się pojawiać kolejne, romantyczne fotografie. Największym zaskoczeniem dla fanów aktorki było to, kiedy w styczniu 2021 roku pochwaliła się ciążowym brzuszkiem. Robert Karaś i Agnieszka Włodarczyk potwierdzili tym samym, że spodziewają się dziecka. Od tego czasu gwiazda z chęcią pokazuje swoje krągłości.

Ostatnio jej najnowsze zdjęcie wrzuciła do sieci Katarzyna Cichopek. Panie grają razem w komedii w teatrze Palladium. Napisała, że aktualnie czeka ich ostatni, wspólny występ przed porodem Agnieszki Włodarczyk.

" Drodzy, serdecznie zapraszamy na dzisiejsze spektakle (…).. To będą pożegnalne spektakle z Agnieszką Włodarczyk, która szykuje się do najważniejszej życiowej roli (mamy- przyp.red.). My gwarantujemy dużą dawkę śmiechu (…)" – napisała Cichopek.