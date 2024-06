Opublikowała zdjęcie z mężem. Pod postem posypały się gratulacje

Pod postem pojawiły się gratulacje. "Cudowni ludzie, perfekcyjni i idealni obywatele", "Szczęścia i zdrowia oraz wyśmienitego humoru do końca świata i jeden dzień dłużej!", "Dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości, miłości, gratulacje" - czytamy pod postem.

Zanim europarlamentarzystka związała się z Piotrem Wielgusem, była żoną J acka Scheuringa, gitarzysty rockowego. Para doczekała się syna, Jana. W 2001 roku doszło do wypadku drogowego z udziałem muzyka. Mężczyzna zmarł.

Posłanka nie ukrywała, że było to bardzo bolesne doświadczenie . Dopiero cztery lata temu była w stanie zajrzeć w karton z rzeczami męża.

