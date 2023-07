Opuchnięte stopy nie będą już problemem. Stosowały to nasze babcie

Dlaczego stopy i nogi puchną?

Kiedy temperatura na dworze dochodzi do 30 stopni Celsjusza, nasz organizm uruchamia procesy, które odpowiadają za gromadzenie się wody w ciele. W ten sposób chce zabezpieczyć się przed odwodnieniem. Wówczas rozszerzają się nasze naczynia krwionośne, wokół których gromadzi się woda. To właśnie wtedy pojawia się opuchlizna, która zwykle lokuje się na nogach i stopach. Można to łatwo zauważyć, ale też i sprawdzić. Jak to zrobić? Wystarczy, że naciśniesz palcem na stopę. Jeśli pojawi się na niej jasny ślad, który nie zniknie od razu, oznacza to, że pod tkankami zebrał się nadmiar wody.