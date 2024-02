Opuściła swój "barokowy pałac". Pokazała, gdzie teraz mieszka

Słynąca z miłości do przepychu Dagmara Kaźmierska już nie mieszka w Kłodzku. Opuściła swój luksusowy apartament, by być bliżej syna i... lotniska. Mieszkańcy Wrocławia mogą pozazdrościć jej widoku z okna.

Dagmara Kaźmierska jest jedną z barwniejszych postaci show "Królowe życia". Celebrytka sama urządziła i zaprojektowała dwupoziomowe mieszkanie w Kłodzku.

Obecnie przeprowadziła się do Wrocławia. W jej nowym, wynajmowanym mieszkaniu nie zabrakło złotych elementów. Widoku z okna mogą zaś jej pozazdrościć wszyscy Wrocławianie.

Opuściła barokowy pałac

Nie od dziś wiadomo, że Dagmara Kaźmierska lubi przepych. Jej dwupoziomowe mieszkanie w Kłodzku przyprawia o zawrót głowy.

"Zawsze lubiłam bogaty, pałacowy styl i chciałam, żeby tak wyglądało moje mieszkanie. Kiedy wróciłam z USA, spełniłam swoje marzenie i urządziłam się tak pięknie, jak tylko umiałam" - pisała w swojej autobigrafii.

Posiadłość Dagmary Kaźmierskiej w Kłodzku ocieka złotem. Dwupoziomowe mieszkanie można śmiało porównać do małego pałacu. Barokowe akcenty i dekoracje, zabytkowe kanapy, a także małe dzieła sztuki na ścianach sprawiają, że wnętrze prezentuje się niezwykle dostojnie i z pewnością wyróżnia się w tłumie. Swój tron ma tu nawet... pies.

Nawet pies ma luksusowe życie © Instagram | @queen_of_life_77

Wynajęła luksusowy apartament. Pośrodku tron

Celebrytka musiała pożegnać się, przynajmniej na jakiś czas, ze swoim pałacem. Kaźmierska przeprowadziła się do wynajmowanego apartamentu we Wrocławiu, aby być bliżej syna. Conan właśnie do tego miasta wyprowadził się na studia.

To nie był jednak jedyny powód zmiany miejsca zamieszkania. Żyjąc we Wrocławiu, celebrytka będzie mogła w mig dotrzeć na lotnisko. To niezwykle istotne, bo podróże to nieodłączny element jej życia.

- Co drugi tydzień wyjeżdżam z Polski. Cały czas gdzieś latam. Jak ja mam jechać dwie godziny ode mnie z miasta do Wrocławia, to mnie szlag trafia. Stąd mam wszędzie blisko i autostrady. O to mi chodzi - mówiła w programie "Królowe życia".

Nie może jednak narzekać na brak luksusów. Celebrytka wybrała wrocławski wieżowiec Sky Tower i zamieszkała na 32. piętrze. Widok na miasto z jej okna zapiera dech w piersiach. Oczywiście wnętrze już zaczęła urządzać "po swojemu". Nie mogło więc zabraknąć złotego tronu, który stanął w salonie.

Złoty tron Dagmary © Instagram

