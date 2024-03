Orange Is the New Black: Życie kobiet za kratami

O co chodzi w serialu Orange Is the New Black?

"Orange Is the New Black" to przełomowy serial produkowany przez Netflix, który zadebiutował w 2013 roku i szybko zdobył międzynarodową popularność. Serial ten opowiada historię Piper Chapman, mieszkanki Nowego Jorku, która trafia do więzienia kobiecego za przestępstwo popełnione dziesięć lat wcześniej, w młodości. Przez przemyt waluty narkotykowej dla swojej ówczesnej dziewczyny, Alex Vause, Piper zostaje skazana na 15 miesięcy pozbawienia wolności. To, co wyróżnia "Orange Is the New Black" na tle innych produkcji, to sposób, w jaki serial mierzy się z trudnymi tematami takimi jak system penitencjarny w USA, prawa osób LGBTQ+, rasizm, oraz problemy zdrowia psychicznego, czyniąc to z niezwykłą głębią i wrażliwością.