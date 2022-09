Oribe na ustach i ulicach całego świata!

Oribe był fanem kalendarza, który Alvaro stworzył dla elitarnej agencji modelek, przedstawiającej ich supermodelki namalowane w jego charakterystycznym, bombowym stylu, więc zlecił artyście stworzenie zdjęć do swojego salonu na Piątej Alei. Kiedy w latach 90. Oribe wypuścił linię produktów do pielęgnacji poprosił Alvaro o namalowanie jego portretu na opakowaniu inspirowanym stylem retro. Powstały wizerunek "umięśnionego mężczyzny" czerpie inspirację z miłości Oribe do rock'n'rolla z lat 50., pop-artu i amerykańskiego stylu pinup-girl. Rysunek przedstawia jego kultowy rękaw tatuaży a Oribe jest przedstawiony trzymając grzebień do stylizacji.