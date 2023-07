Orient Express w Polsce? Spędziłam noc w luksusowym pociągu

Właściciele Energylandii rozważali kilka lokalizacji, m. in. Kalwarię Zebrzydowską, ale podobno to właśnie Zator złożył im ofertę nie do odrzucenia. Inwestycja ta ożywiła gospodarczo cały region i przyciągnęła inwestorów z nietypowymi pomysłami. W efekcie, w miejscowości, w której mieszka zaledwie trzy i pół tysiąca osób, znajdziemy hotel na kształt indiańskiej wioski, przystań skandynawską, apartamenty w kontenerach morskich, domki na drzewach, a także pociąg, którego wnętrza do złudzenia przypominają XIX-wieczny Orient Express. I to właśnie ten obiekt postanowiłam przetestować.