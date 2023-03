Orły 2023: Magdalena Cielecka wygrała asymetrią. Rozporek sięgał bioder

Czerń to idealny kolor dla blondynki i słowiańskiej urody. Mroczny, elegancki i tajemniczy, dodaje Magdzie Cieleckiej wyrazistości . Gwiazda podkreśliła wieczorową czerń szminką w pomidorowym kolorze.

Magdalena Cielecka wybrała na galę także nietuzinkową biżuterię. A skoro dodatki manifestują styl kobiety – ta także utrzymana została w nowoczesnym stylu. Pojedynczy kolczyk wcale nie potrzebował drugiego do pary, aby zrobić wrażenie. Długi i nieregularny, przypominał wijącego się po uchu węża .

