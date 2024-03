Orły 2024. Boczarska skradła show na gali? Swoją kreacją rozbiła bank

Orły 2024. Magdalena Boczarska wyglądała obłędnie

Magdalena Boczarska jest jedną z najlepiej ubranych Polek. W modzie ceni minimalizm i ponadczasowe kroje. Raczej stroni od krzykliwych kolorów. Najgorętsze trendy ma w małym palcu, ale wybiera spośród nich to, co pasuje do jej osobowości i stylu.