Oscary 2020. Kinga Komasa, żona Jana Komasy, w zjawiskowej kreacji

Jan Komasa do Hollywood zabrał nie tylko ekipę filmu "Boże Ciało", ale również żonę Kingę. Suknię zaprojektował dla niej polski duet The Odder Side. Komasa wyglądała jak milion dolarów.

"Boże Ciało" zostało nominowane do Oscara w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny. Na czerwonym dywanie przed słynnym Dolby Theatre nie mogło zabraknąć twórców tego wybitnego obrazu. Pojawił się jego reżyser Jan Komasa oraz jego aktorzy, Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel i Tomasz Ziętek. Kciuki za powodzenie filmu trzymała również żona artysty, Kinga Komasa.

Chwilę wcześniej Justyna Przygońska i Brygida Handzelewicz-Wacławek, tworzące markę The Odder Side, ubrały żonę Komasę w szmaragdową kreację z lejącego się materiału. Suknia dotykała ziemi i miała wycięcie na nodze oraz głęboki dekolt z przodu i tyłu. Jak dowiadujemy się z relacji na Instagramie, projektantki miały zaledwie 2 tygodnie na przygotowanie tej sukni.

Oscary 2020 – Kinga Komasa

– Odezwała się do nas Zosia, czyli siostra Janka (Komasy – red.). Nasza marka nie zajmuje się szyciem na miary, nie używamy jedwabiu. Nie zdecydowałybyśmy się, gdyby nie wspaniała krawcowa Mariola. Była naszym aniołem operacji. Była to super praca, bo suknię rzeźbiłyśmy na Kindze. Mamy wielką tremę. Nie możemy się doczekać efektu wow – opowiadały. Do sukni Kinga Komasa dobrała diamenty i piękne, złote szpilki.