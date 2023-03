Oscary 2023. Julia Nawalna pojawiła się na scenie

Do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny nominowane były: "Wszystko, co żyje", "Nawalny", "Dom z drzazg", "Wulkan miłości" oraz "Całe to piękno i krew". Nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej zdobył "Nawalny" w reżyserii Daniela Rohera, dokument o antykremlowskim aktywiście. Werdykt wywołał euforię wśród zebranych w Dolby Theatre. Na scenie pojawił się reżyser Daniel Roher i producenci: Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller i Shane Boris. Obecna była także żona słynnego rosyjskiego opozycjonisty, Julia Nawalna oraz dzieci pary: Daria i Zahar.