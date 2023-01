Żona i córka Nawalnego proszą o pomoc. Wystosowały dramatyczny apel

Władze kolonii karnej odmawiają leczenia Aleksieja Nawalnego

W 2014 roku Aleksiej Nawalny został skazany za rzekome defraudacje finansowe. Karę zawieszono na okres pięciu lat. Sąd odwiesił wyrok w 2021 roku po powrocie aktywisty z Niemiec, gdzie dochodził do zdrowia po próbie otrucia nowiczokiem. Nawalny wiedział, co go czeka, gdy wróci do Moskwy. Mimo tego wsiadł na pokład samolotu. Tuż po wyjściu czekali na niego funkcjonariusze policji. Sąd orzekł, że opozycjonista spędzi dziewięć roku w kolonii karnej.