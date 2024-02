Osierocił dwójkę dzieci. Do Darii Nawalnej spływają kondolencje

"Moje kondolencje. To jest straszne"; "Kochamy cię i wspieramy"; "Jesteśmy z tobą w tym okrutnym czasie"; "Twój ojciec jest prawdziwym bohaterem!" - piszą internauci.

Niektórzy martwią się o los Darii i jej rodziny. "Nie wracajcie do Rosji, zrobią z wami to samo. Niech Bóg ma Cię w opiece. Moje kondolencje!" - czytamy w sekcji komentarzy.

Daria Nawalna nie należy jednak do strachliwych osób. Od zawsze stoi murem za tatą i nie boi się zabierać głosu w przestrzeni publicznej.

W mediach głośno było o jej apelu z 2021 r. Chciała, aby do jej ojca, osadzonego w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze taty, dopuszczono lekarzy.

Na początku 2023 roku razem z mamą wystosowała poruszający apel do internautów, prosząc o pomoc w uwolnieniu Nawalnego z kolonii karnej. "Wolność dla Nawalnego" była szeroko zakrojoną akcja łącząca współpracę z politykami, celebrytami, mediami i internautami.

Córka opozycjonisty nie miała łatwo. Daria Nawalna była śledzona przez rosyjskie służby. Cała rodzina żyła więc w ciągłym stresie. Do sytuacji podchodziła jednak z dozą humoru. "Skoro FSB śledzi moją córkę, to funkcjonariusz służb równie dobrze mogliby zaoszczędzić trochę czasu Nawalnej i po prostu odwieźć Darię do domu ze szkoły" - żartowała jej mama, Julia Nawalna, cytowana przez serwis Vanity Fair.