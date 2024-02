Ostatnie miesiące życia Tomasza Komendy. "Znowu był więźniem"

Tomasz Komenda zmarł w wieku 46 lat. Wiadomość obiegła media 21 lutego 2024 roku. Dziennikarz Grzegorz Głuszak opowiedział na antenie TVN24, jak wyglądały ostatnie miesiące życia mężczyzny. Podkreślił, że niesłusznie skazany mierzył się z ciężką chorobą, która okazała się silniejsza. - Wiedziałem, że zmaga się z chorobą i że jest to bardzo ciężka choroba. W pewnym momencie wiedziałem, że najgorsze jest nieuniknione, ale Tomek odszedł za wcześnie - podkreślił Głuszak.

Matka Komendy wyznała prawdę. Oto co zostawili jej na klamce

