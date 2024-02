Nazywano ją "matką potwora". Wciąż bała się o syna

21 lutego 2024 roku Polskę obiegła informacja o śmierci Tomasza Komendy. Niesłusznie skazany za zbrodnię, której nie popełnić, spędził w więzieniu 18 lat. Jak donoszą media, mężczyzna chorował na raka. Matka Komendy przyznała, że nie może się pogodzić z jego śmiercią. Teresa Klemańska zawsze wierzyła w niewinność syna. To ona wraz z mężem zaopiekowała się Tomaszem, kiedy wyszedł z więzienia. Cała sytuacja była niezwykle trudna i odbiła się również na bliskich Komendy.

Teresa Klemańska wspomniała, że nie widziała, jak policja zabiera jej syna. Tomasz Komenda wyszedł z domu jej siostry do mieszkania rodziców, w którym odbywał się remont, aby pomalować okna. Funkcjonariusze zgarnęli go na klatce.

O tym, co się stało, kobieta dowiedziała się od koleżanki. Po tej informacji pani Teresa od razu pojechała na posterunek. Usłyszała, że aby dowiedzieć się, na jakiej podstawie zatrzymano Tomasza, musi zwrócić się do prokuratora. Niedługo później o sprawie zrobiło się głośno w mediach.

Ludzie byli okrutni wobec bliskich Komendy. "Ludzie pluli mi pod nogi, wyzywali mnie. To był bardzo ciężki czas. A teraz? Nie mam już przyjaciół. Ludzie są podli, wstrętni. Czy mnie ktoś przeprosił? Nikt. Tylko tyle: 'Miałaś rację'. Mówię im: 'Wiem. Mówiłam wam, że on siedzi za niewinność' - przyznała w tej samej rozmowie.

