Sekretarka Kaczyńskiego cudem uniknęła śmierci. Do Smoleńska poleciał tylko jej paszport

W kolejnych latach wróciła do zawodu nauczycielki, w którym była aktywna do 2003. Następnie ponownie zaangażowała się w działalność polityczną. Była dyrektorką biura europosłanki Anny Fotygi, a w 2006 została pracownicą Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, pełniąc funkcję m.in. Zastępcy Szefa Gabinetu Prezydenta RP.

Zofia Kruszyńska-Gust była bliską współpracownicą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Niewielu znało go tak dobrze jak ona.

- Lech Kaczyński był bardzo mądrym człowiekiem, posiadał ogromną wiedzę i umiał się nią dzielić. Czasami żałowałam, że nie wypadało mi wyciągać zeszytu i notować tego, co mówił. A mówił o historii, o postrzeganiu świata i sterujących nim mechanizmach. Opierał się na prawdzie. Najważniejsze było dla niego państwo, naród, walczył o naszą suwerenność - mówiła pani Zofia w 2016 roku w wywiadzie dla "Dziennika Bałtyckiego".

Do Smoleńska poleciał jej paszport

Kruszyńska-Gust miała lecieć wraz z rządową delegacją na na obchody związane z 70. rocznicą zbrodni katyńskiej, jej nazwisko znalazło się na liście pasażerów. Na wieczór przed wylotem pani Zofia się rozchorowała. Choć to nie było nic poważnego, nie była w stanie uczestniczyć w oficjalnych uroczystościach państwowych.

10 kwietnia 2010 jako jedyna nie stawiła się do odprawy na lotnisku Okęcie, nie weszła na pokład rządowego samolotu, który rozbił się przy podchodzeniu do lądowania na lotnisku Smoleńsk-Siewiernyj. Do Smoleńska poleciał jedynie jej paszport.