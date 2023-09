Otaczaj się kolorami i zwiększ swoją produktywność!

Marka od lat znana jest z odważnych, a jednocześnie lifestyle’owych kolorów, które charakteryzują poszczególne smaki – w tym m.in. jogurtowo truskawkowy, kokosowy, marcepanowy, bała z orzechami, migdał z pomarańczą i orzechowy. Tym razem zachęca odbiorców do tego, by zainspirowali się czekoladami Ritter Sport przy urządzaniu swoich wnętrz. Oczywiście nie ma teorii bez praktyki! Farby trafiły do influencerów ze świata home decor i interior design, którzy za pośrednictwem mediów społecznościowych podzielą się swoimi wnętrzarskimi pomysłami. Dzięki temu dowiemy się, jak dane kolory oddziałują na nastrój i produktywność.