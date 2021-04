Księżniczka Charlotte nie ma normalnego dzieciństwa. Oto lista zakazów i nakazów

Wczesna edukacja

Charlotte rozpoczęła edukację, gdy miała zaledwie trzy latka. Do czerwca 2019 roku była uczennicą Willcocks Nursery School w Kensington. Natomiast we wrześniu tego samego roku rozpoczęła naukę w Thomas’ Battersea School w Londynie. Podobnie jak jej bracia, regularnie bierze udział w ważnych dla rodziny królewskiej wydarzeniach.

Jednak podczas tego typu uroczystości dziewczynka nie może siadać przy wspólnym stole z dorosłymi. By dostąpić tego zaszczytu, musi doskonale opanować zasady etykiety oraz sztukę prowadzenia konwersacji.

Nakazy dotyczące ubioru

Protokół rodziny królewskiej dotyczący ubioru obejmuje także jej najmłodszych członków. Dlatego książęta George oraz Louis ubierani są w podkolanówki i krótkie spodenki. Z kolei Charlotte nosi sukienki z odpinanymi kołnierzykami, wełniane sweterki w stonowanych kolorach oraz lakierki. Nie ma także mowy o fantazyjnych fryzurach – dziewczynka ma włosy sięgające ramion, w które wplata się pasujące do stroju kokardki.

Media społecznościowe? Nie ma mowy

Na co dzień dzieci pozostają pod opieką doświadczonej niani Marii Borrallo. Co ciekawe, kobieta w rozmowach z podopiecznymi nie może używać słowa "dziecko", które, według rodziny królewskiej, jest wyrazem braku szacunku do najmłodszych.