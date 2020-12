Otylii Jędrzejczak musiała przejść operację. Nagle. Tuż przed 37 urodzinami

Po operacji czeka na rehablilitację

Ostatnio Otylia zdradziła, że "trochę jej się zdrowie popsuło". – Niespodziewanie musiałam zrobić operację kręgosłupa, a teraz jestem w okresie rehabilitacji, dopiero co wyszłam ze szpitala. To nie był planowany zabieg, a przymusowy i konieczny – wyznała "Faktowi" Otylia.

Problemy zdrowotnie Otyli pojawiły się w ciągu tygodnia. – I w ciągu tygodnia, po wielu konsultacjach, zapadła decyzja, że nieunikniony jest zabieg operacyjny. Cieszę się, że trafiłam w doskonałe ręce i dzięki temu będę już powoli wracała do siebie, do zdrowia – mówiła pływaczka. Podkreśliła, że jest w okresie pooperacyjnym i teraz czeka ją rehabilitacja, która potrwa ok. 6 miesięcy.

– Może i lepiej, że przed urodzinami zamknęłam pewien etap, żeby ruszyć dalej, ponownie w nowy kolejny rok. Teraz najważniejsze skupiać się na tym, co tu i teraz – dodała mistrzyni. Jednocześnie Otylia zastrzega, że na pewno na basen wróci. Wierzy, że 2021 to będzie dobry dla niej rok.

Przyznała, że nigdy nie zwracała uwagi na swoją datę urodzenia, 13 grudnia. - Gdy jest się dzieckiem to nie ma to znaczenia, dopiero w starszym wieku dostrzega się takie rzeczy. Ja mówię, że w tej ciężkiej dacie jest coś pozytywnego. Polska wyszła z takiego doświadczenia jak stan wojenny i to jest pozytywne. Historia nas uczy i my też historii powinniśmy się uczyć – mówiła Otylia.