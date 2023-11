Córka żegna ojca. Poruszająca grafika na profilu Damięckiej

Pod wpisem błyskawicznie pojawiły się komentarze z kondolencjami. "Bardzo, bardzo mi przykro. Praca na scenie z Maciejem to była niezwykła przygoda, podobnie jak rozmowy o sztuce i życiu, a jazda z Nim samochodem to już osobny rozdział. Wielki smutek dla nas którzy go znaliśmy i dla polskiej kultury. Do zobaczenia, Mistrzu" - napisał Krzysztof Ibisz. "Wyrazy współczucia i kondolencje dla całej Rodziny. Bardzo mi przykro" - skomentowała Olga Bołądź. Słowa wsparcia zostawiło wiele innych osób, m.in. Anna Dereszowska, Magdalena Lamparska, Mateusz Janicki czy Elżbieta Romanowska.