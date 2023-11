Padła ofiarą bullyingu. "Nie wytrzymałam i rzuciłam papierami"

- Doszły do mnie plotki o moim rzekomym romansie z menedżerem działu. Ludzie twierdzili, że to niemożliwe, żebym tak szybko awansowała. Teraz mogę tłumaczyć to sobie tym, że byli rozżaleni. Ale wtedy ich słowa dotknęły mnie do żywego - stwierdza.