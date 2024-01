Padłaś ofiarą cloakingu? Okrutny trend w internetowym randkowaniu

W przypadku ghostingu dochodzi do całkowitego urwania kontaktu, bez słowa wyjaśnienia. Nic nie zwiastuje końca relacji. Dochodzi do spotkań i wielu czułych gestów. Nagle osoba, której poświęciłaś swój czas, energię i emocje, "rozpływa się w powietrzu". Jest to niezwykle krzywdzące, gdyż nie otrzymuje się od drugiej strony słowa wyjaśnienia.