Pałac i Folwark Łochów to idealne miejsce na integrację oraz spotkania w gronie m.in. aktywnych społecznie kobiet!

"Nasz obiekt to nie tylko infrastruktura – to przede wszystkim zespół/ludzie/ i pozytywne emocje, które dołączamy jako "gratis" do każdej świadczonej przez nas usługi. Jesteśmy miejscem, które łączy sielskość, naturę z udogodnieniami hotelowymi na najwyższym poziomie. Do dyspozycji naszych Gości oddajemy piękny teren, strefę basenową, wysokiej klasy SPA, udogodnienia dla dzieci, sprzęt do aktywności fizycznych i wiele, wiele innych. To wszystko "otulone" jest pyszną kuchnią, która stanowi serce naszego obiektu. Staramy się, aby każdy czuł się u nas wyjątkowo. Zapraszamy i do zobaczenia w Pałacu i Folwarku Łochów" – przekazuje Klaudia Romanowicz – Dyrektor Generalna Pałac i Folwark Łochów.