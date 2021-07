Pamela Anderson kończy 54 lata. Jej wyznanie zszokowało wszystkich

Do pięknej Kanadyjki szybko przylgnęła łatka skandalistki. W dużej mierze odpowiadały za to wybory sercowe, jakich dokonywała gwiazda "Słonecznego patrolu". Pamela szybko przekonała się, że najlepiej czuje się w towarzystwie niegrzecznych chłopców, za co przyszło jej zapłacić pewną cenę.