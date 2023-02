Pamela Anderson pokazała, co ma w torebce. Hit sieci

Internauci są pod wrażeniem. Zachwalają nagranie

Nagranie zebrało wiele pozytywnych komentarzy od zachwyconych fanów. Odezwała się chociażby Julia Wieniawa, która napisała po prostu: "Kocham cię, Pam". "Czuję, że to taka osoba, z którą każdy chce się przyjaźnić" - zauważyła inna użytkowniczka. Kolejna dodała: "Pamela Anderson powiedziała, że nosi stringi we włosach, więc teraz ja noszę stringi we włosach".