Pamiętacie "babkę zielarkę" z "Rancza"? Aktorka w tym roku skończy 70 lat

Grażynie Zielińskiej już w dzieciństwie intuicja podpowiadała, że aktorstwo to jest to, co powinna robić w życiu. Zaraz po ukończeniu szkoły średniej dostała się wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Po latach, już jako absolwentka przyznała, że szkoła naprawdę dobrze przygotowała ją do zawodu. Tuż po studiach rozpoczęła pracę w teatrze. Tam poznała swojego przyszłego męża, z którym wzięła ślub jako trzydziestolatka, a kilka miesięcy później urodziła syna.