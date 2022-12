Pamiętasz te buty? Po latach znów są hitem. Noszą je Tomaszewska i Gardias

Za co polskie gwiazdy uwielbiają śniegowce Inuikii? Te stylizacje mówią same za siebie

Świetne właściwości termiczne i ciekawy design – to właśnie sprawiło, że śniegowce Inuiiki wróciły do mody i ponownie zaskarbiły sobie sympatię miłośniczek mody. Trendowi uległa Małgorzata Tomaszewska, która postanowiła stworzyć z nimi stylizację na kompletnym luzie. Śniegowce z charakterystycznym sznurowaniem, zestawione z dresami, to prawdopodobnie najwygodniejszy i najcieplejszy duet, jaki możesz odtworzyć tej zimy. Wystarczy zarzucić na górę ciepły futrzany płaszcz i już możesz pędzić na spacer z psem, a nawet do kawiarni z przyjaciółką.