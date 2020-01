WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Panna młoda i druhny zostały wyśmiane. Trzymały swoje kwiaty w nietypowym miejscu Panna młoda została okrzyknięta przez internautów "tragiczną" po tym, gdy zobaczyli, jakie zrobiła sobie zdjęcie ze ślubu. Na "pomysłowej" Amerykance internauci nie zostawili suchej nitki. Zdjęcie panny młodej z druhnami zostało wyśmiane na portalu Reddit, na którym udostępnił go jeden z gości. Kobiety zamiast bukietów miały tylko po jednym kwiatku. Każda z nich włożyła go do… butelki po piwie. Panie nie zdjęły nawet etykiet. "To wygląda tak, jakby nagle uznały, że gdzieś muszą włożyć te kwiaty i wzięły cokolwiek, co miały pod ręką" - stwierdził jeden z internautów. Ślub - nietypowe zdjęcie Jeden z komentujących odparł, że rozumie, że ślub musiał zmieścić się w przewidzianym budżecie, ale te butelki według niego nie miały za grosz "klasy". Inny przyznał, że w przygotowanie kompozycji kwiatowych nie włożono w ogóle wysiłku. Komentujący nie tylko skrytykowali to, że kwiaty były w butelkach, ale też ich liczbę. "Byłoby lepiej, gdyby włożyły więcej kwiatów do środka" – poradził jeden z internautów. "To wygląda tak, jakby rozdzieliły między siebie kwiaty z jednego bukietu" - zaśmiał się inny. A wam jak się podoba taki pomysł?