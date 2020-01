WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 panna młodaślub Maja Kołodziejczyk 1 godzinę temu Panna młoda zorganizowała ślub w 6 tygodni. Chciała, aby wśród gości był jej umierający ojciec Panna młoda marzyła, aby ojciec poprowadził ją do ołtarza. Postanowiła zorganizować ślub w zaledwie 6 tygodni, aby uroczystości dożył jej chory na raka ojciec. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Panna młoda z ojcem (iStock + instagram) Przyszłej pannie młodej w chwili zaręczyn towarzyszyły zarówno radość, jak i smutek. Jake Smith poprosił swoją ukochaną o rękę, w okresie, w którym kobieta zmagała się z chorobą ojca. Panna młoda zorganizowała ślub w 6 tygodni 25-letnia pielęgniarka Abbie Bailey była zdruzgotana na wieść o ciężkim stanie swojego ojca. Stewart cierpiał na raka mózgu i zostało mu zaledwie kilka miesięcy życia. Kobieta wiedziała, że jeżeli ojciec ma ją poprowadzić do ołtarza, musi działać szybko. Wraz z partnerem niezwłocznie zabrali się za planowanie wesela i postanowili zorganizować całą uroczystość w zaledwie 6 tygodni. Marzenie panny młodej spełniło się i ojciec był obecny na weselu. Niestety, mężczyzna zmarł zaledwie pięć dni później. "Przygotowywania do ślubu były prawdziwym wichrem emocji" – wspomina Abbie w rozmowie z brytyjskimi mediami. – "Czułam podniecenie, ale również presję, aby wszystko zorganizować na czas. Niestety, pięć dni po radosnej ceremonii ogarnął mnie wielki smutek" – opowiada. 25-latka pocieszała się świadomością, że jej ojciec spędził swoje ostatnie dni w otoczeniu rodziny i przyjaciół. "Najszczęśliwsze jest to, że ojciec był przy mnie, gdy wychodziłam za mąż" – przyznaje panna młoda. Zaplanowanie ślubu w ciągu 6 tygodni przy tak ograniczonym budżecie nie było łatwym zadaniem. Abbie przedłużyła urlop, aby zająć się przygotowywaniem do wielkiego dnia i spędzaniem każdej wolnej chwili z ojcem. Pielęgniarka przyznaje, że nie miała pojęcia, ile dokładnie będzie żył Stewart, ale zdaniem lekarzy nie miał szans na przeżycie kolejnego roku.

Panna młoda zorganizowała ślub na świeżym powietrzu, a salę weselną zastąpił jej duży, rozkładany namiot. Mimo że młoda para bardzo późno ogłosiła gościom datę uroczystości, znajomi byli świadomi, przez co przechodzi Abbie i wszystkie 150 osób potwierdziło swoją obecność. Zamiast typowej sukni z salonu przyszła panna młoda kupiła złotą kreację w butiku, a lokalna firma przygotowała dla niej wiązankę dzikich kwiatów. "W dniu mojego ślubu tata był już bardzo słaby, ale ucieszyłam się, widząc go w garniturze. On również był wzruszony, gdy zobaczył mnie w sukni ślubnej" – wspomina 25-latka.