Paolina Russo zadebiutowała na Kopenhaskim Tygodniu Mody: zdobywczyninagrody Zalando Visionary Award zaprezentowała nową kolekcję na wybiegu

Lena Sophie Röper, Director of Designer & Luxury, mówi: "Projekty Paoliny Russo są wyjątkowe, świeże i po prostu piękne. Wszystko wydaje się naprawdę innowacyjne i nieoczekiwane - zwłaszcza ich charakterystyczne iluzoryczne dzianiny. Uwielbiam to, że dzięki Nagrodzie Zalando Visionary Award mieliśmy okazję pracować z dwiema utalentowanymi projektantkami, które są na tyle odważne i innowacyjne by realizować własną wizję. Projektantki są wyrazem tego, o co chodzi w tej nagrodzie – wzornictwo i kreatywność, a także społeczny wpływ i innowacja".