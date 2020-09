Parafraza piosenki Zenka Martyniuka w podręczniku szkolnym. Rodzice przecierają oczy ze zdumienia

Zenek Martyniuk w podręczniku szkolnym

W dużej mierze przyczyniła się do tego Telewizja Polska, która chętnie organizuje festiwale muzyki disco-polo i zawsze zaprasza Zenka Martyniuka. Prezes TVP Jacek Kurski często bawi się w pierwszym rzędzie i nie kryje swojej sympatii do muzyka.

Wydawać by się mogło, że wyprodukowanie filmu biograficznego o Martyniuku to naprawdę daleko idący ukłon, jednak teraz okazuje się, że to nie wszystko ze strony osób sprawujących władzę w tym kraju.