To koniec słynnych parawanów? Nawet 500 zł kary

Parawan na nie tylko osłonić nas przed wiatrem, ale również pomóc w zachowaniu intymności podczas opalania. Wiele osób odgradza się za pomocą parawanów od innych plażowiczów. Niestety zdarza się, że decydując się na parawaning, często zajmujemy znaczącą część plaży, co prowadzi do zatłoczenia i ograniczenia przestrzeni dla innych osób.

Specjaliści podkreślają, że plaża jest miejscem publicznym, a ustawienie parawanu nie sprawia, że grunt staje się naszą własnością. Właśnie dlatego, jeśli ograniczamy znacząco dostęp do plaży lub naruszamy miejscowy regulamin, grozi nam kara nawet do 500 zł. Reguluje to Kodeks wykroczeń. Ukarani możemy być również wtedy, gdy blokujemy przejście ratownikom.