Parlamentarzystki z UE dostały w prezencie perfumy. Zawierają substancje zaburzające układ hormonalny

Gdzie znajdują się substancje zaburzające gospodarkę hormonalną?

Szkodliwe związki wykorzystywane są do produkcji rzeczy, których na co dzień używamy w domach. Mogą to być plastikowe bidony, puszki, kosmetyki do makijażu, lakiery do paznokci, mydła wpłynie, kremy do opalania, pasty do zębów, zasłony prysznicowe, a nawet sklepowe paragony.