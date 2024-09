Partner dotyka twoich ubrań? Lepiej zachowaj spokój

Ok, rozumiem

Zespół Otella, znany również jako obłęd zazdrości lub obłęd alkoholowy, to jedno z najtrudniejszych zaburzeń psychicznych, które może prowadzić do poważnych problemów w relacjach międzyludzkich. Czym dokładnie jest to schorzenie? Jakie są jego przyczyny? W jaki sposób można sobie z nim radzić?

Czym jest zespół Otella?

Zespół Otella to zaburzenie psychiczne charakteryzujące się paranoiczną zazdrością o partnera. Dotyczy głównie mężczyzn nadużywających alkoholu, choć może występować również u kobiet. Osoby cierpiące na to schorzenie mają nieprawidłowe przekonania i myśli, że ich partnerka (lub partner) jest niewierna i dopuszcza się licznych zdrad z wieloma osobami. To zazdrość irracjonalna, powstała na bazie urojeń, a nie rzeczywistych dowodów.

Objawy i zachowanie osób z zespołem Otella

Zespół Otella przejawia się obsesyjnymi myślami i zachowaniami związanymi z podejrzeniami o niewierność partnera. Osoby dotknięte tym zaburzeniem często angażują się w bardzo kontrolujące oraz inwazyjne działania, które mają na celu "złapanie" partnera na zdradzie. Możemy do nich zaliczyć m.in.:

śledzenie partnera i kontrolowanie jego czasu wolnego,

sprawdzanie kontaktów w telefonie i w mediach społecznościowych,

przeszukiwanie rzeczy osobistych, takich jak ubrania, portfel czy torebka.

regularne badania wariografem - jak w przypadku znanej z mediów Brytyjki Debbie Woods, która jest nazywana "najbardziej zazdrosną kobietą na świecie". Woods poddaje swojego męża codziennym testom na wykrywaczu kłamstw.

To, co warto wiedzieć, to fakt, że osoba cierpiąca na zespół Otella często interpretuje normalne, codzienne wydarzenia jako dowody zdrady partner/ki. Przykładami mogą być chociażby awizo z poczty, paragon ze sklepu czy dzwoniące telefony bez odpowiedzi. Z tego też względu w rozmowie z nią ważne jest przestrzeganie następujących zasad:

zachowanie spokoju,

unikanie podnoszenia głosu,

nieuleganie manipulacjom,

zapobieganie eskalacji konfliktu.

Bardzo pomocna w złagodzeniu objawów zespołu Otella jest terapia. Niestety, nie wyleczy ona do końca problemu. Zespół Otella utrzymuje się bowiem do końca życia.

