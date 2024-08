"Breadcrumbing" to już plaga. Kobiety mogą liczyć jedynie na okruszki

W dzisiejszych czasach wiele kobiet spotyka się z zjawiskiem "breadcrumbingu". Dotyczy on sytuacji, w której ktoś nawiązuje romantyczną relację, ale oferuje swojemu partnerowi jedynie skrawki uwagi, miłości czy zaangażowania. Ofiara zaczyna odczuwać dezorientacje i niepewność, a jej samoocena drastycznie spada.

Zamiast miłości, dostaniesz jedynie okruszki

Relacja oparta na "breadcrumbingu" jest niezwykle szkodliwa dla osoby, która jej doświadcza. Takie związki prowadzą do emocjonalnej niestabilności, powodując ciągłe zmiany nastrojów i poczucia bycia "niezauważoną". W rezultacie ofiara odczuwa niepewność oraz brak stabilizacji emocjonalnej.

Badania wykonane w 2019 roku w środkowej Hiszpanii, przedstawione w "International Journal of Environmental Research and Public Health" w lutym 2020 roku, wykazały, że osoby, które doświadczyły "breadcrumbingu" lub "ghostingu" w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, odczuwały wiele silnych, negatywnych emocji, takich jak poczucie bezsilności czy osamotnienia. Ich samoocena była znacznie obniżona, a one same czuły się zdezorientowane i niezrozumiałe. Badania te przeprowadzono na grupie 636 dorosłych w przedziale wiekowym od 18 do 40 lat.

Co na to psychologia? Zdaniem specjalistów, osoby wchodzące lub tkwiące w takich relacjach odczuwają silną potrzebę uwagi i akceptacji. Wynika to z niskiego poczucia własnej wartości. Szukają go w oczach innych, najczęściej partnera. Problem pojawia się, kiedy jego opinia zaczyna mieć większe znaczenie, niż to, co taka osoba myśli o sobie samej. W takiej sytuacji istnieje wysokie ryzyko, że można trafić kogoś, kto początkowo ofiarowuje swoją uwagę i miłość, jednak z czasem robi to coraz rzadziej. Takiego partnera określa się mianem "ofiarodawcy okruszków".

Jak rozpoznać "breadcrumbing"?

Breadcrumbing" to forma manipulacji. Partner stwarza wrażenie, że dąży do prawdziwej relacji, jednak w rzeczywistości unika zaangażowania. Jakie zachowania powinny wzbudzić naszą czujność? Partner składa niejasne obietnice i reaguje na twoje plany słowami w rodzaju 'zobaczymy', 'mamy jeszcze czas', po czym ich nie realizuje. Często dzwoni, a następnie przez wiele dni nie wykazuje zainteresowania. Jego zachowanie w rzeczywistości i online jest całkowicie odmienne, jakby był inną osobą. Składa wiele obietnic, jednak żadnej z nich nie realizuje. Raz zasypuje cię komplementami, a potem traktuje całkowicie obojętnie. Często sprawia, że czujesz się przy nim winna. Unika rozmów o uczuciach czy emocjach. Jeśli wspomniane objawy pojawiają się w twojej relacji, to znak, że dzieje się w niej coś niedobrego. Zastanów się, czy chcesz dalej tkwić w takim związku. Czy nie zasługujesz na coś więcej niż na skrawki miłości i uwagi? Pamiętaj, że twoja wartość nie zależy od partnera. To coś, czego nikt nie może ci zabrać. Jeśli masz wrażenie, że ta sytuacja odbiła się na twoim zdrowiu psychicznym, udaj się do psychologa.

