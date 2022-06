Aleksandra Domańska zdradziła, jak nazwała dziecko. Wybrała imię neutralne płciowo

Internautom przypadło do gustu imię syna Aleksandry Domańskiej

Fanom aktorki bardzo przypadło do gustu to imię, które w Polsce zalicza się raczej do mało popularnych. "Piękne imię, wiem co mówię! Pozdrawiam, Ariel", "Imię jest przepiękne!", "Uwielbiam cię słuchać i czytać, odkrywać nowe podejście do otaczającego świata. PS Ariel – piękne imię".