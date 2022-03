Pasha Lee nie żyje. Ukraiński aktor zginął w walce o wolność ojczyzny

Aktorski dorobek Pashy Lee

33-letni Pasha Lee cieszył się w Ukrainie ogromną popularnością. Na szklanym ekranie zadebiutował ponad 10 lat i niemal od razu skradł serca swoich rodaków. Dzięki swoim brawurowym występom w "Meeting Of Classmates" z 2019 r. oraz "The Fight Rules" z 2017 r. określono go mianem "ulubieńca publiczności".