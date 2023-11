"Pasja jest kobietą". Karolina Pilarczyk: Drifting jest seksowną dyscypliną

W programie "Pasja jest kobietą" Patrycja Ceglińska-Włodarczyk rozmawia z inspirującymi kobietami. Jej gościnią w tym odcinku jest Karolina Pilarczyk - kierowca driftingowy i mistrzyni Polski, a z wykształcenia informatyczka. Pilarczyk wielokrotnie udowadniała, że za kółkiem czuje się jak ryba w wodzie, a konkurowanie z mężczyznami nie jest jej straszne. "Drifting jest nazwany seksowną dyscypliną, od startu do mety utrzymujemy auto w poślizgu" - wyjaśnia, podkreślając, że wszystko odbywa się według szczegółowych instrukcji sędziów. "Najpiękniejsze w drifcie jest to, że odbywamy tam walkę" - dodaje. Pilarczyk nie ukrywa, że wciąż dość często jest niedoceniania i krytykowana, ale jej wyniki mówią same za siebie - na torze z łatwością pokonuje czołowych polskich drifterów.

