Pastelowy french. Kolorowa i modna inspiracja na lato

Inspiracja na lato – pastelowy french manicure

Widzimy go na dłoniach gwiazd, pasuje do letnich stylizacji i ma cechę, której trudno szukać w innych wielokolorowych stylizacjach paznokci – nie rzuca się w oczy jak kiczowate wzorki. French manicure z pastelowymi kolorami zamiast białego paska jest oryginalny, ale na tyle subtelny, że pasuje do różnych strojów. Inny kolor w pastelowym french manicure zdobi każdą płytkę, dzięki czemu uzyskujemy efekt różnorodności i jakby "migoczących" kolorów.