Patent leśnika na kleszcze. Poczują i nawet się nie zbliżą

Rozmaryn ma mocno ziołowy, lekko cytrusowy i orzeźwiający zapach. Nie każdemu jednak przypadnie on do gustu. Jeśli przeszkadza ci zapach rozmarynu, z powodzeniem możesz użyć także olejku eterycznego z lawendy, cytroneli bądź kamfory. Nie używaj ich bezpośrednio na skórę, bowiem wchodzą interakcję ze światłem UV, przez co może dojść do poparzenia. Zmieszaj je z olejkiem przeznaczonym do stosowania na skórę, np. kokosowym albo ze słodkich migdałów i dopiero wtedy wsmaruj w skórę. Kleszcze nawet się do ciebie nie zbliżą.