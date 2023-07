Nigdy nie zabieraj na spacer. Przyciąga kleszcze jak magnes

Kleszcze są groźne z wielu powodów a ich ukąszenia mogą prowadzić nie tylko do zmian skórnych, ale do poważnych chorób, jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. Dlatego, jeśli już dojdzie do ukąszenia, najlepiej jak najszybciej usunąć niechcianego gościa z ciała.