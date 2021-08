Patricia Kazadi w bikini zwróciła się do fanów. Niedawno poruszyła bolesny temat

- Tak jak mówiłam to jest dopiero początek naszej wspólnej drogi i walki o to aby żyło nam się lepiej. Chcę to zrobić razem z Wami dla nas. Tę potrzebę noszę w sobie już od dłuższego czasu, jednak to Wasze wiadomości wyniosły te plany na wyższy szczebel priorytetu dla mnie. Od ponad tygodnia pogłębiam swoją wiedzę aby zrobić coś w tym temacie. Szykuję duże rzeczy (o tym już niebawem) ale chcę też usłyszeć czego Wam potrzeba? Co Was interesuje w kwestii body shamingu i jego pokłosia? Czego chcielibyście się dowiedzieć? W jakich tematach potrzebujecie wsparcia? Pomocy? Informacji? - napisała.