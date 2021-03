Gwiazda serialu "Bridgertonowie" została nazwana grubą. Odpowiedziała

Nicola Coughlan jest gwiazdą popularnego serialu Netfliksa „Bridgertonowie”, w którym wciela się w postać Penelope Featherington. 34-letnia irlandzka aktorka z okazji gali rozdania nagród filmowych Złote Globy pochwaliła się w sieci zdjęciem w pięknej stylizacji. Choć uczestniczyła w wydarzeniu zdalnie, to i tak postanowiła przywdziać elegancją kreację. Miała na sobie żółtą tiulową suknię, a do tego dobrała czarny sweterek. Jak się okazuje, jej strój nie wszystkim przypadł do gustu...